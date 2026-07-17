Visite d’une copropriété rénovée, Visite de la Copropriété Saint Exupéry, Toulouse
jeudi 8 octobre 2026 · Visite de la Copropriété Saint Exupéry · Toulouse
Informations pratiques
Visite d’une copropriété rénovée Jeudi 8 octobre, 17h00 Visite de la Copropriété Saint Exupéry Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T17:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T17:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:30:00+02:00
Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’
Parce qu’il est toujours plus concret de visualiser un projet, nous vous proposons la visite d’une copropriété rénovée, primée au trophée des copros de Toulouse Métropole. La réussite de ce projet tient en grande partie à l’implication forte du syndic et du conseil syndical. Plusieurs acteurs du projet seront présents pour nous accompagner tout au long de notre visite.
Places limitées, inscription nécessaire
Visite de la Copropriété Saint Exupéry 84 Avenue Antoine de Saint Exupéry 31400 TOULOUSE Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/renov/inscription-renov/?idagenda=321 »}] Quartier Pont des Demoiselles
Ligne L9 arrêt Dufour
Visite de la copropriété Saint Exupéry récompensée au Trophée des Copropriétés Rénovées 2026
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