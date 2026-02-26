Visite d’une Miellerie Miellerie au Rucher de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Visite d’une Miellerie Miellerie au Rucher de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy jeudi 20 août 2026.
Mazet-Saint-Voy
Visite d’une Miellerie
Miellerie au Rucher de Saint-Voy 455 route de la Pierre Plantée Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
La vie des abeilles et leurs rôles. Découverte du métier d’apiculteur, suivie d’une dégustation. Adaptée aux enfants.
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Miellerie au Rucher de Saint-Voy 455 route de la Pierre Plantée Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
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English :
The life of bees and their role. Discover the beekeeping profession, followed by a tasting session. Suitable for children.
L’événement Visite d’une Miellerie Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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