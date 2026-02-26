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Visite d’une Miellerie Miellerie au Rucher de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Visite d’une Miellerie Miellerie au Rucher de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy jeudi 20 août 2026.

Lieu : Miellerie au Rucher de Saint-Voy

Adresse : 455 route de la Pierre Plantée

Ville : 43520 Mazet-Saint-Voy

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Mazet-Saint-Voy

Visite d’une Miellerie

Miellerie au Rucher de Saint-Voy 455 route de la Pierre Plantée Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

La vie des abeilles et leurs rôles. Découverte du métier d’apiculteur, suivie d’une dégustation. Adaptée aux enfants.
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Miellerie au Rucher de Saint-Voy 455 route de la Pierre Plantée Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

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English :

The life of bees and their role. Discover the beekeeping profession, followed by a tasting session. Suitable for children.

L’événement Visite d’une Miellerie Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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