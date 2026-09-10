Visite éclair « Couleurs d’enfance, de bas en hauts », Musée du textile et de la mode, Cholet

Informations pratiques

Visite éclair « Couleurs d’enfance, de bas en hauts » 19 et 20 septembre Musée du textile et de la mode Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Suite à l’acquisition d’une importante collections de mode enfantine en 2024, le musée propose d’en découvrir une partie avec les accessoires : chaussures, chapeaux, cols, cravates ou encore tuyaux de modestie et queue d’écrevisse !

Découvrez également une chronologie de la mode enfantine au XIXe siècle avec plusieurs silhouettes féminines et masculines.

Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +33272772250 https://collections-musees.cholet.fr Le musée, installé dans une ancienne blanchisserie, présente les éléments clés de l’histoire textile choletaise : techniques et savoir-faire, productions anciennes et mode contemporaine. Démonstrations de tissage. L’accueil et le parking du musée se situent Avenue Marcel Chauchy. En bus : Ligne 4, arrêt Musée du Textile.

Suite à l’acquisition d’une importante collections de mode enfantine en 2024, le musée propose d’en découvrir une partie avec les accessoires : chaussures, chapeaux, cols, cravates ou encore tuyaux !…

©Cholet Agglomération