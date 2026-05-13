Visite éclair en famille, Musée Calvet, Avignon

Visite éclair en famille Samedi 23 mai, 19h00 Musée Calvet Vaucluse

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Papyrus, figurines, sarcophage en bois : autant de supports pour une riche palette de couleurs ! Cette courte visite vous propose de découvrir leur utilisation et signification dans l’Égypte antique.

Musée Calvet 65 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490163672 https://www.musee-calvet.org Le musée Calvet expose une collection encyclopédique qui couvre tous les domaines aussi bien dans la peinture française, italienne, flamande ou moderne que la sculpture, les arts décoratifs, l’ethnologie ou les faïences et porcelaines.

Le musée Calvet compte aussi une belle collection d’art moderne dont un dessin de Cézanne, deux de Modigliani, des peintures de Dufy, Utrillo, un extraordinaire Vlaminck et cinq Soutine, vrais chefs-d’œuvre, uniques en France hors de Paris. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

Papyrus, figurines, sarcophage en bois : autant de supports pour une riche palette de couleurs ! Cette courte visite vous propose de découvrir leur utilisation et signification dans l’Égypte antique.

© Ville d’Avignon