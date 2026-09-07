Visite éclair « Morellet, 100% néons », Musée d’art et d’histoire, Cholet

Informations pratiques

Visite éclair « Morellet, 100% néons » 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Suivez une courte présentation de l’exposition événement autour de François Morellet.

Musée d’art et d’histoire 27 Avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +33272772322 https://collections-musees.cholet.fr Le musée d’Histoire retrace les grandes heures de Cholet et de sa région en évoquant principalement les guerres de Vendée. De l’époque gallo-romaine à la Première Guerre mondiale, objets archéologiques ou du quotidien, documents d’archives, armes, peintures monumentales et sculptures illustrent ces riches événements.

Le musée d’Art, autour de tableaux de maîtres et de sculptures, présente une évolution de l’art du XVIe au XXIe siècle de la peinture religieuse de Quentin Metsys aux néons de François Morellet. En bus : Lignes 1-2-3-4-5-6, arrêt Hôtel de ville. Stationnement sur le parking des Halles.

Suivez une courte présentation de l’exposition événement autour de François Morellet.

©Cholet Agglomération