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VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER « HISTORICAL CENTER » Montpellier

samedi 18 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
10 10

Montpellier

VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER « HISTORICAL CENTER »

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-26

Visite en anglais du centre historique.
Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier.
Visite en anglais du centre historique.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier.   .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60  contact@ot-montpellier.fr

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English : HISTORICAL CENTER

Relive the prodigious rise and the exceptional destiny that Montpellier has realized through the centuries.

L’événement VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER « HISTORICAL CENTER » Montpellier a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT MONTPELLIER

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