Informations pratiques

Montpellier

VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER « HISTORICAL CENTER »

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-26

Visite en anglais du centre historique.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier.

Visite en anglais du centre historique.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier. .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : HISTORICAL CENTER

Relive the prodigious rise and the exceptional destiny that Montpellier has realized through the centuries.

L’événement VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER « HISTORICAL CENTER » Montpellier a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT MONTPELLIER