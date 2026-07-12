VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER « HISTORICAL CENTER » Montpellier
samedi 18 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER « HISTORICAL CENTER »
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-26
Visite en anglais du centre historique.
Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier.
Visite en anglais du centre historique.
Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier. .
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English : HISTORICAL CENTER
Relive the prodigious rise and the exceptional destiny that Montpellier has realized through the centuries.
L’événement VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER « HISTORICAL CENTER » Montpellier a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT MONTPELLIER
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