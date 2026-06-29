Informations pratiques

Montpellier

VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER ROYAL VIEW FROM THE TRIUMPHAL ARCH

Rue Foch Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-24 2026-08-26

Visite en anglais de l’arc de triomphe

Visite en anglais de l’arc de triomphe .

Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER ROYAL VIEW FROM THE TRIUMPHAL ARCH

Climb up the 90 steps and reach the top of the triumphal arch, a XVIIth century monument built to honor french King Louis XIV! From there you could admire a magnificent panorama over Montpellier and its surroundings.

L’événement VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER ROYAL VIEW FROM THE TRIUMPHAL ARCH Montpellier a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT MONTPELLIER