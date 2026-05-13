Visite en avant-première de la nouvelle exposition du musée, Musée de la Chartreuse et Fondation Bugatti, Molsheim

Visite en avant-première de la nouvelle exposition du musée Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Chartreuse et Fondation Bugatti Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le conservateur du musée propose, en avant-première, deux visites guidées, à 20h00 et 21h30, de la nouvelle exposition intitulée « 100 000 ans d’histoire dans la vallée de la Bruche et le piémont des Vosges ».

Cette exposition présente le résultat très fructueux de 40 années de fouilles et de recherches dans la région de Molsheim et la vallée de la Bruche. En s’appuyant sur les objets et les traces d’occupation du sol laissés par des générations d’humains depuis la Préhistoire jusqu’à la période romaine, les archéologues ont en effet essayé de reconstituer l’histoire de la présence humaine dans cette région et de son intégration économique et culturelle dans un cadre géographique beaucoup plus vaste.

Les trois grandes périodes chronologiques (la Préhistoire, la Protohistoire et l’époque romaine) sont illustrées par des objets caractéristiques. Les visiteurs pourront voir entre autres des ossements d’animaux, des outils en pierre taillée puis polie (pour la Préhistoire), des objets et des bijoux en bronze provenant de sépultures (pour la Protohistoire). Pour l’époque romaine, la céramique sigillée ainsi que des restes d’amphores témoignent des échanges économiques de cette région avec d’autres espaces de l’empire romain.

Musée de la Chartreuse et Fondation Bugatti 4 Cours des Chartreux, 67120 Molsheim, France Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33388495938 https://www.molsheim.fr/decouvrir/musee-chartreuse-molsheim.htm Collections archéologiques provenant des fouilles des sites préhistoriques et protohistoriques d’Achenheim et de Dachstein et du site gallo-romain de Heiligenberg (céramique sigillée). Collections historiques des différents ordres religieux implantés dans la ville. Objets ethnographiques.

Le conservateur du musée propose, en avant-première, deux visites guidées, à 20h00 et 21h30, de la nouvelle exposition intitulée « 100 000 ans d’histoire dans la vallée de la Bruche et le piémont des …

© Ville de Molsheim – Musée de la Chartreuse