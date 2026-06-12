Visite en famille Chercheurs de Dinos Rue Corneille Angoulême

Angoulême

Visite en famille Chercheurs de Dinos

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-10-21 2026-10-28

Venez visiter en famille l’exposition Chercheurs de dinos où sont présentés des fossiles inédits, des reproductions de squelettes en taille réelle, des dessins et vidéos seront présentés pour expliquer la vie d’un chantier de fouille hors norme.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Bring the whole family to visit the Dino Hunters exhibition, which features never-before-seen fossils, life-size skeleton replicas, drawings, and videos to explain what life is like at an extraordinary excavation site.

L’événement Visite en famille Chercheurs de Dinos Angoulême a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême