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Visite en famille de la Ferme Acadienne Les Huit Maisons Archigny

Visite en famille de la Ferme Acadienne Les Huit Maisons Archigny

Visite en famille de la Ferme Acadienne Les Huit Maisons Archigny mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Les Huit Maisons
Adresse
Ferme acadienne n°10 Archigny
Ville
86210 Archigny
Département
Vienne
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif

Archigny

Visite en famille de la Ferme Acadienne

Les Huit Maisons Ferme acadienne n°10 Archigny Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12

La Ferme acadienne, témoin de l’histoire des réfugiers acadiens, spécialement ouverte aux familles pour une découverte ludique.   .

Les Huit Maisons Ferme acadienne n°10 Archigny Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite en famille de la Ferme Acadienne

L’événement Visite en famille de la Ferme Acadienne Archigny a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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