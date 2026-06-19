Visite en famille de la Ferme Acadienne Les Huit Maisons Archigny
Visite en famille de la Ferme Acadienne Les Huit Maisons Archigny mercredi 22 juillet 2026.
Archigny
Visite en famille de la Ferme Acadienne
Les Huit Maisons Ferme acadienne n°10 Archigny Archigny Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
La Ferme acadienne, témoin de l’histoire des réfugiers acadiens, spécialement ouverte aux familles pour une découverte ludique. .
Les Huit Maisons Ferme acadienne n°10 Archigny Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite en famille de la Ferme Acadienne
L’événement Visite en famille de la Ferme Acadienne Archigny a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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