Bistrot Guinguette à Archigny Route de Trainebot Archigny
Bistrot Guinguette à Archigny Route de Trainebot Archigny jeudi 30 juillet 2026.
Archigny
Bistrot Guinguette à Archigny
Route de Trainebot Les Près de la Fontaine Archigny Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 22:30:00
Date(s) :
2026-07-30
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Route de Trainebot Les Près de la Fontaine Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 54 83 13
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English : Bistrot Guinguette à Archigny
L’événement Bistrot Guinguette à Archigny Archigny a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne