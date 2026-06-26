Bistrot Guinguette à Archigny Route de Trainebot Archigny jeudi 30 juillet 2026.

Archigny

Bistrot Guinguette à Archigny

Route de Trainebot Les Près de la Fontaine Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30

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Route de Trainebot Les Près de la Fontaine Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 54 83 13

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English : Bistrot Guinguette à Archigny

L’événement Bistrot Guinguette à Archigny Archigny a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne