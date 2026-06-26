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Bistrot Guinguette à Archigny Route de Trainebot Archigny

Bistrot Guinguette à Archigny Route de Trainebot Archigny

Bistrot Guinguette à Archigny Route de Trainebot Archigny jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Route de Trainebot
Adresse
Les Près de la Fontaine
Ville
86210 Archigny
Département
Vienne
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Archigny

Bistrot Guinguette à Archigny

Route de Trainebot Les Près de la Fontaine Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :
2026-07-30

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Route de Trainebot Les Près de la Fontaine Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 54 83 13 

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English : Bistrot Guinguette à Archigny

L’événement Bistrot Guinguette à Archigny Archigny a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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