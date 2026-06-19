Visite de la Ferme Acadienne Les Huit Maisons Archigny
Visite de la Ferme Acadienne Les Huit Maisons Archigny mercredi 22 juillet 2026.
Archigny
Visite de la Ferme Acadienne
Les Huit Maisons Ferme acadienne n°10 Archigny Archigny Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 15:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
La Ferme Acadienne, témoin du projet du Marquis de Pérusse des Cars, vous raconte l’histoire des réfugiés acadiens. .
Les Huit Maisons Ferme acadienne n°10 Archigny Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite de la Ferme Acadienne
L’événement Visite de la Ferme Acadienne Archigny a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne