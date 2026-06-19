Visite de la Ferme Acadienne Les Huit Maisons Archigny mercredi 22 juillet 2026.

Archigny

Visite de la Ferme Acadienne

Les Huit Maisons Ferme acadienne n°10 Archigny Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 15:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

La Ferme Acadienne, témoin du projet du Marquis de Pérusse des Cars, vous raconte l’histoire des réfugiés acadiens. .

Les Huit Maisons Ferme acadienne n°10 Archigny Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite de la Ferme Acadienne

L’événement Visite de la Ferme Acadienne Archigny a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne