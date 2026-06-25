Découvrez le travail du sol par traction animale Lieu-dit Vangueil Archigny mercredi 22 juillet 2026.

Archigny

Découvrez le travail du sol par traction animale

Lieu-dit Vangueil La p’tite ferme pays’âne Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Fripon et Juju, les deux fidèles compagnons de Jean-Luc Baudet, vous attendent pour vous faire une démonstration de travail du sol par traction animale. Installé en maraîchage, la p’tite ferme pays’âne propose des légumes produits sans pesticides dans le respect de la nature et de la biodiversité. Passez un agréable moment en compagnie de ces ânes. .

Lieu-dit Vangueil La p’tite ferme pays’âne Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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L’événement Découvrez le travail du sol par traction animale Archigny a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne