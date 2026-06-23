Visite en famille La petite ferme pédagogique Saint-Rémy-de-Provence
dimanche 5 juillet 2026 · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Visite en famille La petite ferme pédagogique
Dimanche 5 juillet 2026 de 10h à 12h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La petite ferme pédagogique
Venez découvrir la petite ferme ses animaux, ses bons légumes bio, et plein de surprises !
En bonus une petite initiation au Provençal avec les mots du bestiaire, et la possibilité de pique-niquer à l’ombre des platanes.
Visite en famille
La petite ferme pédagogique
Venez découvrir la petite ferme ses animaux, ses bons légumes bio, et plein de surprises !
En bonus une petite initiation au Provençal avec les mots du bestiaire, et la possibilité de pique-niquer à l’ombre des platanes.
La petite ferme pédagogique .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Little Educational Farm
Come discover the little farm: its animals, its delicious organic vegetables, and lots of surprises!
As a bonus: a brief introduction to the Provençal dialect using words from the animal guide, and the chance to have a picnic in the shade of the plane trees.%BB
L’événement Visite en famille La petite ferme pédagogique Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles
À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Taureau piscine Club taurin Lou glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence 2 juillet 2026
- Soirée blanche à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 2 juillet 2026
- Fête de la Galine Souvenir Lulu Vernet Saint-Rémy-de-Provence 3 juillet 2026
- Soirées à thèmes de Manade Caillan Route De maillane Saint-Rémy-de-Provence 3 juillet 2026
- Soirée #2 Brasserie Soif de Provence Brasserie Artisanale Soif de Provence Saint-Rémy-de-Provence 3 juillet 2026