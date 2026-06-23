Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Visite en famille La petite ferme pédagogique

Dimanche 5 juillet 2026 de 10h à 12h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La petite ferme pédagogique

Venez découvrir la petite ferme ses animaux, ses bons légumes bio, et plein de surprises !

En bonus une petite initiation au Provençal avec les mots du bestiaire, et la possibilité de pique-niquer à l’ombre des platanes.

Visite en famille

La petite ferme pédagogique

Venez découvrir la petite ferme ses animaux, ses bons légumes bio, et plein de surprises !

En bonus une petite initiation au Provençal avec les mots du bestiaire, et la possibilité de pique-niquer à l’ombre des platanes.

La petite ferme pédagogique .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

The Little Educational Farm

Come discover the little farm: its animals, its delicious organic vegetables, and lots of surprises!

As a bonus: a brief introduction to the Provençal dialect using words from the animal guide, and the chance to have a picnic in the shade of the plane trees.%BB

L’événement Visite en famille La petite ferme pédagogique Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles