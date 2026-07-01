Visite en famille « Mon animal Totem », Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Visite en famille « Mon animal Totem » Dimanche 20 septembre, 11h00 Le MO.CO. Hérault

Gratuit. Sur réservation. Enfants de 3 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Donnez vie à une créature venue tout droit de la nature.

Façonnez un animal totem en volume, puis enrichissez-le de plumes et de matières diverses pour créer un être unique, entre réel et imaginaire.

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art [{« type »: « email », « value »: « mocoreservation@moco.art »}] Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.

Donnez vie à une créature venue tout droit de la nature.

© MO.CO. Montpellier Contemporain