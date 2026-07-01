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Visite en famille « Mon animal Totem », Le MO.CO., Montpellier

dimanche 20 septembre 2026 · Le MO.CO. · Montpellier

Visite en famille « Mon animal Totem », Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le MO.CO.
Adresse
13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Enfants de 3 à 6 ans.

Visite en famille « Mon animal Totem » Dimanche 20 septembre, 11h00 Le MO.CO. Hérault

Gratuit. Sur réservation. Enfants de 3 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Donnez vie à une créature venue tout droit de la nature.
Façonnez un animal totem en volume, puis enrichissez-le de plumes et de matières diverses pour créer un être unique, entre réel et imaginaire.

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art [{« type »: « email », « value »: « mocoreservation@moco.art »}] Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.
Donnez vie à une créature venue tout droit de la nature.

© MO.CO. Montpellier Contemporain

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