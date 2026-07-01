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Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse

dimanche 6 septembre 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Visite en famille Dimanche 6 septembre, 11h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T11:00:00+02:00 – 2026-09-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T11:00:00+02:00 – 2026-09-06T12:00:00+02:00

En famille ou entre amis, découvrez le musée des Augustins et ses riches collections.
La visite est animée par une guide du musée, chaque premier dimanche du mois.
À destination des petits et des grands !
Tarifs : 8€ ; 3€ ; 6€
Durée : 1h

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229554759797 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Visite guidée pour petits et grands handicap public adapté

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