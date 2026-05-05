Visite en langue gasconne de l’exposition Marcelle Delpastre, poète et paysanne Centre Culturel Tivoli Anglet
Visite en langue gasconne de l’exposition Marcelle Delpastre, poète et paysanne Centre Culturel Tivoli Anglet samedi 4 juillet 2026.
Anglet
Visite en langue gasconne de l’exposition Marcelle Delpastre, poète et paysanne
Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre de l’exposition dédiée à Marcelle Delpastre, nous vous proposons un temps en gascon, Frédéric Handy, médiateur en arts visuels et conteur nous guidera dans cette exposition à travers les contes et autres inspirations traditionnelles et nous proposera un échange en langue gasconne.
Cette exposition retrace la vie et l’œuvre de la poète et ethnographe limousine Marcelle Delpastre. Née en 1925 à Germont, en Corrèze, elle reprend la ferme de ses parents et écrit, en français comme en occitan limousin, sur son Limousin natal. Études ethnographiques, poèmes, pièces de théâtre, nouvelles, psaumes, elle occupe une place singulière dans l’archipel de la poésie occitane contemporaine et laisse une œuvre colossale que cette exposition s’attache à explorer, à travers de très nombreux extraits de ses textes. .
Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60
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English : Visite en langue gasconne de l’exposition Marcelle Delpastre, poète et paysanne
L’événement Visite en langue gasconne de l’exposition Marcelle Delpastre, poète et paysanne Anglet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Anglet
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