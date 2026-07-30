Visite en LSF Monet Au Havre MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
mercredi 16 septembre 2026 · MuMa Musée d'art moderne André Malraux · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Visite en LSF Monet Au Havre
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Une médiatrice et une interprète en LSF Langue des Signes Française s’associent le temps d’une visite pour proposer une transcription bilingue de l’exposition en cours.
Durée 30 min
Réservation obligatoire .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Visite en LSF Monet Au Havre
L’événement Visite en LSF Monet Au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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