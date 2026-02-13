Visite en musique, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux

Visite en musique Dimanche 8 mars, 16h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Comment les œuvres picturales et les sculptures révèlent-elles les dynamiques entre femmes et hommes ? Comment cette représentation façonne-t-elle les identités autour du féminin et du masculin ?

Autant de questions explorées le dimanche 8 mars à 16h, en compagnie de Rosa Bugarin, dont la musique mêle influences inuites, chants burundais, traditions chinoises, polyphonies bulgares et bien d’autres.

Lieu : Rendez-vous à l’accueil du musée

Tarif : Entrée du musée + 5 €. Gratuit avec la Carte Jeune

Infos : Sans réservation

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 10 20 56 https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/musba_bordeaux/?hl=fr;https://www.facebook.com/MusBAbordeaux;https://www.youtube.com/channel/UClgJ3X3y_IWCiekaV7cGtFg;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-en-musique »}] Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu’international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année.

Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.

Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.

Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

Organisée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. visite violoncelle

George-Achille Fould, ‘Rosa Bonheur dans son atelier’, 1893, détail © F. Deval, mairie de Bordeaux et Rosa Bugarin