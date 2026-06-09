Visite enfants à la Maison du Filet Brodé Maison du Filet brodé Plouénan
Visite enfants à la Maison du Filet Brodé Maison du Filet brodé Plouénan jeudi 30 juillet 2026.
Plouénan
Visite enfants à la Maison du Filet Brodé
Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
A travers des explications adaptés au jeune public et diverses activités ludiques, les enfants de 3 à 12 ans découvrent le patrimoine breton et la créativité qui en découle. .
Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite enfants à la Maison du Filet Brodé Plouénan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plouénan (Finistère)
- Chouette des Histoires Spécial récup’ ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan 17 juin 2026
- Exposition Mes recettes de contes de fées rue du 19 Mars 1962 Plouénan 19 juin 2026
- Kermesse Plouénan 21 juin 2026
- Club de lecture rue du 19 Mars 1962 Plouénan 4 juillet 2026
- Exposition d’ouvrages anciens et actuels sur le filet et le port des coiffes Maison du Filet brodé Plouénan 7 juillet 2026