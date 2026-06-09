Visite enfants à la Maison du Filet Brodé Maison du Filet brodé Plouénan jeudi 30 juillet 2026.

Plouénan

Visite enfants à la Maison du Filet Brodé

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

A travers des explications adaptés au jeune public et diverses activités ludiques, les enfants de 3 à 12 ans découvrent le patrimoine breton et la créativité qui en découle. .

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71

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L’événement Visite enfants à la Maison du Filet Brodé Plouénan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX