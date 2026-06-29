UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite enquête aux lampions Saintes

Visite enquête aux lampions Saintes mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Rendez-vous square Goulebenèze
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
8 8 8

Saintes

Visite enquête aux lampions

Rendez-vous square Goulebenèze Saintes Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Saintes, juillet 1791 la Déclaration des droits de l’homme a disparu des fondations du nouveau monument ! Retrouvez là avant d’être suspecté !
Durée 1h30
  .

Rendez-vous square Goulebenèze Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saintes, July 1791: The Declaration of the Rights of Man has disappeared from the foundations of the new monument! Find it before you become a suspect!
Duration: 1 hour 30 minutes

L’événement Visite enquête aux lampions Saintes a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)