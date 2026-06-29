Visite enquête aux lampions Saintes
Visite enquête aux lampions Saintes mercredi 15 juillet 2026.
Saintes
Visite enquête aux lampions
Rendez-vous square Goulebenèze Saintes Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Saintes, juillet 1791 la Déclaration des droits de l’homme a disparu des fondations du nouveau monument ! Retrouvez là avant d’être suspecté !
Durée 1h30
.
Rendez-vous square Goulebenèze Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saintes, July 1791: The Declaration of the Rights of Man has disappeared from the foundations of the new monument! Find it before you become a suspect!
Duration: 1 hour 30 minutes
L’événement Visite enquête aux lampions Saintes a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Rencontres du Saint-Georges Club Proust-Vermeer petit pan de mur jaune Relais du Bois Saint Georges Saintes 29 juin 2026
- Café échange Les recettes traditionnelles de Saintonge Salon de thé Le Vinny’s Saintes 30 juin 2026
- Rencontre et ventes dédicaces avec Olivier Deloye Place de l’Echevinage Saintes 2 juillet 2026
- Musique au Temple Temple protestant Saintes 3 juillet 2026
- Festival OFF programme 10 juillet Auditorium Saintes 10 juillet 2026