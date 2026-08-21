[Visite enseignants] Visite guidée de l’exposition Ni Dieu, ni maître ! Arts et anarchie de Courbet à Banksy, La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, Roubaix

samedi 10 octobre 2026 · La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent · Roubaix

Informations pratiques

[Visite enseignants] Visite guidée de l’exposition Ni Dieu, ni maître ! Arts et anarchie de Courbet à Banksy 10 et 14 octobre La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Nord

Gratuit. Réservations obligatoires par mail uniquement en précisant votre nom, prénom, numéro de portable, établissement et ville, ainsi que le niveau de votre classe ou la matière enseignée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T14:30:00+02:00 – 2026-10-14T15:30:00+02:00

Pour préparer vos animations et/ou visites, nous vous proposons gratuitement plusieurs visites guidées relatives à nos collections, exposition ou bâtiment.

Dans un second temps, si vous le souhaitez, une rencontre plus informelle a lieu avec une personne du service des publics pour répondre à vos questions et affiner vos projets.

3 sessions sont proposées cette année :

➡️ Visite guidée des collections permanentes du musée La Piscine ./ Mer. 30 septembre 2026 à 14h30 – Inscription nécessaire, sur cette date, au plus tard le 21 sept. 2026 – Durée : 1h30

➡️ Visite guidée de l’exposition Ni Dieu, ni maître ! Arts et anarchie de Courbet à Banksy / Sam. 10 ou mer. 14 octobre 2026 à 14h30 – Durée : 1h

➡️ Visite guidée de l’expositionPréraphaélisme – Itinérairesféminins/ Mer. 10 ou sam. 13 mars 2027 à 14h30 – Durée : 1h

Réservations obligatoires par mail uniquement en précisant votre nom, prénom, numéro de portable, établissement et ville, ainsi que le niveau de votre classe ou la matière enseignée.

Service des publics : Florence Tételain

[ftetelain@ville-roubaix.fr](mailto:ftetelain@ville-roubaix.fr)

N.B. N’attendez pas ces dates pour réserver vos animations et parcours car nous ne serons peut-être plus en mesure de vous fournir des créneaux horaires.

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 [{« type »: « email », « value »: « ftetelain@ville-roubaix.fr »}] [{« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/ni-dieu-ni-maitre-arts-et-anarchie-de-courbet-a-banksy/ »}, {« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/preraphaelisme-itineraires-feminins/ »}, {« link »: « mailto:ftetelain@ville-roubaix.fr »}, {« link »: « https://www.rou://-lapiscine.com/exposition/ni-dieu-ni-maitre-arts-et-anarchie-de-courbet-a-banksy/ »}, {« link »: « https://www.rou://-lapiscine.com/exposition/preraphaelisme-itineres-feminins/ »}, {« link »: « mailto:ftetelain@ville-rouwiss.fr »}] Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Séances de préparation pour les enseignants

Alain Leprince – musée La Piscine