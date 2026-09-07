Visite entreprise : Musée numérique Bergerac, Micro folie CAB, Bergerac

Informations pratiques

Visite entreprise : Musée numérique Bergerac Jeudi 17 septembre, 09h00 Micro folie CAB Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T09:00:00+02:00 – 2026-09-17T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T09:00:00+02:00 – 2026-09-17T10:30:00+02:00

VISITE ENTREPRISE : MICRO FOLIE BERGERAC

Envie de découvrir un lieu où la culture rencontre le numérique ? Venez visiter la Micro-Folie de la CAB et plongez dans un univers mêlant art, innovation et médiation culturelle !

Au programme : découverte des métiers de la culture et de la médiation, ainsi que des parcours permettant d’accéder à ce secteur passionnant (médiateur culturel, animateur, chargé de projets culturels, coordinateur d’événements, métiers du numérique et de la création…).

Cette immersion vous permettra de découvrir le fonctionnement d’une Micro-Folie, un musée numérique accessible à tous, où les nouvelles technologies donnent accès aux plus grands chefs-d’œuvre des musées nationaux et internationaux.

Vous explorerez également les espaces de réalité virtuelle et les actions de médiation qui rendent la culture vivante, interactive et accessible à tous les publics. Les professionnels partageront leur quotidien, leurs missions et les compétences nécessaires pour concevoir, animer et faire vivre ce lieu culturel innovant.

Une belle opportunité de découvrir des métiers alliant culture, innovation numérique, créativité, transmission des savoirs et contact avec le public.

Micro folie CAB 1 rue des Récollets 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 58 32 06 »}, {« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=250912 »}]

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