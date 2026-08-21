Visite et animations au château de Serrant, Château de Serrant, Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Visite et animations au château de Serrant 19 et 20 septembre Château de Serrant Maine-et-Loire

Parc : accès gratuit ; Billet château : Gratuit jusqu’à 17 ans, 8€/personne à partir de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du château

La visite libre d’une vingtaine de pièces entièrement meublées d’origine permet de découvrir l’un des plus grands châteaux privés encore habité par ses propriétaires, le prince et la princesse de Merode. La visite donne un aperçu complet de la vie d’une grande demeure aristocratique : chambre de la duchesse, chambres des invités, chambres des enfants, grand salon, salle à manger, cuisines, salles des domestiques, chapelle et surtout l’incroyable bibliothèque qui accueille 12 000 livres anciens !

Bonus : grâce à des petites visites guidées « flash », découvrez des espaces traditionnellement fermés au public comme les chambres des domestiques dans les combles.

Serrant célèbre l’Ecosse !

La saviez-vous ? La famille Walsh de Serrant a activement participé à la rébellion du prince d’Ecosse en 1746, de nombreux souvenirs sont encore conservés dans le château, notamment un immense portrait de Bonne Prince Charlie ! Redécouvrez un pan méconnu de l’histoire européenne à Serrant grâce à l’association Saor Alba : reconstitution d’un camp écossais de 1746 dans le parc du château, artisanat traditionnel, démonstration de maniement d’armes et de techniques de combat, costumes d’époque, tir au fusil, cornemuse, etc… En parallèle, exposition de documents d’archives relatifs à l’expédition de 1745 dans le château.

Prmenade et exposition d’artisans d’art dans le parc

Outre la reconstitution d’un camp écossais, promenez-vous dans les 80 hectares du parc paysager le long de la balade de la Duchesse ; jeux en bois en libre à accès, exposition d’artisans d’art, fouaces cuites sur place au feu de bois. Le parc et ses activités sont en accès libre et gratuit tout le weekend.

Château de Serrant Château de Serrant, 49170 Saint-Georges-sur-Loire, France Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241391301 https://www.chateau-serrant.net Le château de Serrant est un des grands châteaux de la Loire construits au XVIe siècle par la famille Brie. Les harmonieuses façades Renaissance cachent une longue construction qui s’étale sur près de 200 ans. Au XVIIe siècle, les Bautru ont considérablement agrandi le château et les dépendances. A partir de 1749, les Walsh rachètent le domaine et sont anoblis comte de Serrant. Le château échappe aux ventes révolutionnaires et les Walsh accueillent en 1808 Napoléon et Joséphine, dont une chambre témoigne encore de cette visite impériale. En 1894, le duc de La Trémoïlle hérite du château et entame une grande campagne de restauration et de modernisation tout en conservant le mobilier d’origine. Aujourd’hui le château est toujours habité par ses descendants, le prince et la princesse de Merode, qui ouvre leur demeure au public pour y admirer une immense bibliothèque de 12000 livres et une des plus importantes collections de mobilier dans un château privé. Parking sur place.

Visite libre du château

©Raul Rivas