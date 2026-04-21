Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite et atelier aquarelle en plein air Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Visite et atelier aquarelle en plein air Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Visite et atelier aquarelle en plein air Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Histoire de Parthenay

Adresse : 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Visite et atelier aquarelle en plein air

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Après une visite de l’exposition Paysages de Gâtine , partez à votre tour dessiner des paysages de Parthenay avec un professeur de l’École d’arts plastiques de Parthenay-Gâtine.

Atelier adapté à un public adulte débutant et matériel fourni par le musée.   .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27  musee@parthenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite et atelier aquarelle en plein air

L’événement Visite et atelier aquarelle en plein air Parthenay a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)