Visite et atelier photographie de paysages Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay
Visite et atelier photographie de paysages Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay samedi 3 octobre 2026.
Parthenay
Visite et atelier photographie de paysages
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Après une visite de l’exposition Paysages de Gâtine , photographiez les paysages de Parthenay accompagnés de l’association Caméra Photo Club Parthenay.
Apportez votre appareil photographique
Sur réservation au 05 49 94 90 27 ou musee@parthenay.fr .
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Visite et atelier photographie de paysages
L’événement Visite et atelier photographie de paysages Parthenay a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Parthenay Gâtine
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