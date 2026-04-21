Visite et atelier photographie de paysages Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Parthenay

Visite et atelier photographie de paysages

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Après une visite de l’exposition Paysages de Gâtine , photographiez les paysages de Parthenay accompagnés de l’association Caméra Photo Club Parthenay.

Apportez votre appareil photographique. Sur réservation. .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr

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English : Visite et atelier photographie de paysages

L’événement Visite et atelier photographie de paysages Parthenay a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine