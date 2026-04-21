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Visite et atelier photographie de paysages Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Visite et atelier photographie de paysages Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Visite et atelier photographie de paysages Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay samedi 3 octobre 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Histoire de Parthenay

Adresse : 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Visite et atelier photographie de paysages

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Après une visite de l’exposition Paysages de Gâtine , photographiez les paysages de Parthenay accompagnés de l’association Caméra Photo Club Parthenay.

Apportez votre appareil photographique. Sur réservation.   .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27  musee@parthenay.fr

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English : Visite et atelier photographie de paysages

L’événement Visite et atelier photographie de paysages Parthenay a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine

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