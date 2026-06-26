Visite et Atelier Vinyle et paillettes au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
Visite et Atelier Vinyle et paillettes au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh vendredi 31 juillet 2026.
Vicq-sur-Breuilh
Visite et Atelier Vinyle et paillettes au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Vinyle et paillettes dès 6 ans et +
Jean-François Vrod, amateur d’art Populaire, est aussi un musicien hors-pair. En clin d’œil à ce collectionneur, amenez vos vinyles rayés pour leur donner une seconde vie peinture, poscas, images sont à votre disposition pour transformer un objet vétuste en véritable œuvre d’art unique !
Apprendre en s’amusant pour libérer sa créativité et son imaginaire, s’émerveiller, réfléchir, expérimenter, rêver ! .
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
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English : Visite et Atelier Vinyle et paillettes au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
L’événement Visite et Atelier Vinyle et paillettes au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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