Visite guidée du Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
jeudi 6 août 2026 · Le bourg · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Visite guidée du Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-25
Découvrez le musée lors d’une visite guidée organisée par une médiatrice culturelle !
Sur réservation. .
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
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English : Visite guidée du Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
L’événement Visite guidée du Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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