Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Visite guidée du Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-25

Découvrez le musée lors d’une visite guidée organisée par une médiatrice culturelle !

Sur réservation. .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Visite guidée du Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

L’événement Visite guidée du Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Briance Sud Haute-Vienne