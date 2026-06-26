Visite et Atelier Télé-Mouchoirs au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Visite et Atelier Télé-Mouchoirs au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Atelier visite Télé-Mouchoirs dès 9 ans, ados, adultes

La télévision, c’est avant tout une petite boîte remplie d’images… Si la télé disparaissait, qu’aimerions-nous pouvoir regarder pour nous occuper ? Transformons ensemble une simple boîte à mouchoirs en boîte à rêves ! Inspirons-nous des paysages et des scènes de genre qui peuplent les murs du musée pour composer, pas à pas, une scène joyeuse et colorée… La meilleure des émissions, c’est la réalité.

Développez votre imaginaire avec cette nouvelle session de visites-ateliers dans lesquelles vous suivrez deux temps

– une visite guidée des salles du musée, adaptée aux enfants (45min-1h)

– un temps d’atelier dans un espace dédié à la création (1h)

Le tout, pour 6€ par enfant (de 4 à 17 ans) .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Visite et Atelier Télé-Mouchoirs au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

L’événement Visite et Atelier Télé-Mouchoirs au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne