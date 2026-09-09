Visite et conférences d’une échoppe bordelaise, Échoppe POUGET, Bordeaux

Informations pratiques

Visite et conférences d’une échoppe bordelaise 16 et 17 octobre Échoppe POUGET Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T15:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Au cœur du quartier cheminot de la gare Saint-Jean, visite-conférence d’une échoppe bordelaise réhabilitée en 2018 et modernisée pour une vie familiale contemporaine.

L’échoppe d’aujourd’hui relie deux échoppes mitoyennes, bordant une idée de rue intérieure qui remplace le couloir distributif traditionnel. Volumes ouverts et passerelles ludiques. Performances techniques et thermiques innovantes. Double parcellaire exceptionnel en milieu urbain (500 m²) qui se poursuit côté jardin et cœur d’îlot, avec ses héritages d’une vie étroite de voisinage (puits, portillons, jardin vivrier). L’idée du cheminot-maraîcher se profile — un monde à part.

Programme

Vendredi 16 octobre 15h ou samedi 17 octobre 11h

— Anne Gala, historienne de l’architecture contemporaine

L’Échoppe bordelaise — Historiographie 1892-2007 (UBM 2018-2021)

Intervention :« L’échoppe, objet politique, sujet épidermique »

Un certain regard porté sur l’échoppe bordelaise – Citations (1892-2007)

(20min)

— Armelle Canchon, architecte

Intervention :« L’échoppe Pouget – Un pari entre tradition et modernité »

(uniquement samedi 17 octobre, 11h)

(20min)

— André Pouget, ingénieur thermicien, propriétaire

Intervention :« Construire avec l’existant (la ligne et l’esprit) »

(20min)

Échoppe POUGET 45 rue de Lavaud 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0607572261 [{« type »: « email », « value »: « echoppes.ligne.esprit@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607572261 »}] L’échoppe Pouget actuelle réunit deux échoppes mitoyennes, organisées autour d’une véritable rue intérieure qui remplace le traditionnel couloir de distribution. Volumes ouverts et passerelles rythment cet espace de manière originale.

La propriété bénéficie d’une double parcelle exceptionnelle en milieu urbain, d’environ 500 m², qui se prolonge côté jardin jusqu’au cœur de l’îlot. Elle conserve les traces d’une ancienne vie de voisinage étroite, avec ses puits, ses portillons et son jardin vivrier.

Se dessine ici l’univers singulier du cheminot-maraîcher, entre habitat urbain, culture potagère et sociabilité de proximité. À proximité de la Gare Saint-Jean (bus, tram, train, parking). 12 minutes à pied.

Au cœur du quartier cheminot de la gare Saint-Jean, visite-conférence d’une échoppe bordelaise réhabilitée en 2018 et modernisée pour une vie familiale contemporaine.

Échoppe POUGET © Anne Gala