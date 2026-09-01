Visite et démonstration de taille de pierres Grazac
dimanche 20 septembre 2026 · Grazac
Informations pratiques
Grazac
Visite et démonstration de taille de pierres
RV place de l’église Grazac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Départ à 14h30 pour une visite et démonstration de taille de pierres à l’atelier P. Sarda au pont de l’enceinte.
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RV place de l’église Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 03 92 39
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English :
Leaving at 2:30 p.m. for a tour and stone-cutting demonstration at the P. Sarda workshop at the Pont de l’Enceinte.
L’événement Visite et démonstration de taille de pierres Grazac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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