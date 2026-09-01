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AGENDA · Grazac

Visite et démonstration de taille de pierres Grazac

dimanche 20 septembre 2026 · Grazac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
RV place de l'église
Ville
43200 Grazac
Département
Haute-Loire
Tarif

Grazac

Visite et démonstration de taille de pierres

RV place de l’église Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Départ à 14h30 pour une visite et démonstration de taille de pierres à l’atelier P. Sarda au pont de l’enceinte.
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RV place de l’église Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 03 92 39 

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English :

Leaving at 2:30 p.m. for a tour and stone-cutting demonstration at the P. Sarda workshop at the Pont de l’Enceinte.

L’événement Visite et démonstration de taille de pierres Grazac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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