Informations pratiques

Grazac

Visite et démonstration de taille de pierres

RV place de l’église Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Départ à 14h30 pour une visite et démonstration de taille de pierres à l’atelier P. Sarda au pont de l’enceinte.

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RV place de l’église Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 03 92 39

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English :

Leaving at 2:30 p.m. for a tour and stone-cutting demonstration at the P. Sarda workshop at the Pont de l’Enceinte.

L’événement Visite et démonstration de taille de pierres Grazac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire