Visite et exposition au jardin de la galerie d’art contemporain, Galerie d’Art Contemporain, Auvers-sur-Oise
Visite et exposition au jardin de la galerie d’art contemporain, Galerie d’Art Contemporain, Auvers-sur-Oise samedi 6 juin 2026.
Visite et exposition au jardin de la galerie d’art contemporain 6 et 7 juin Galerie d’Art Contemporain Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Déstockage massif
Du samedi 6 juin au dimanche 13 septembre
Vernissage le samedi 6 juin à partir de 18h
Six artistes mêlent leurs travaux pour proposer un panorama des créations de ces dernières décennies : Augusto Foldi, Ivana Gayitch, Fabien Hommet, Christophe Le François, Katerine Louineau et Isabelle Millet.
Au fil des années, les « traces » se sont accumulées dans nos ateliers : des études, de la documentation, des pièces que l’on souhaite conserver, des protocoles à réactiver, des séries stockées, d’autres à recycler ; l’ensemble forme la mémoire de recherches individuelles continues et parfois croisées.
Galerie d’Art Contemporain 5 rue du Montcel 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France
Déstockage massif
© Grap’s
À voir aussi à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise)
- Visite découverte du jardin du Musée de l’Absinthe, Jardin du musée de l’absinthe, Auvers-sur-Oise 6 juin 2026
- Découvert du jardin Le Puits, Jardin de la Famille Tournadre-Grimber, Auvers-sur-Oise 6 juin 2026
- Visite de la Casamarilla, Casamarilla, Auvers-sur-Oise 6 juin 2026
- Visite découverte du jardin atelier de Ghislaine Forest, Jardin atelier de Ghislaine Forest, Auvers-sur-Oise 6 juin 2026
- Exposition « Regards croisés, Van Gogh en héritage » au Château d’Auvers, des œuvres des collégiens de résidence d’artiste., Château d’Auvers, Auvers-sur-Oise 6 juin 2026