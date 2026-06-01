Visite et exposition au jardin de la galerie d’art contemporain, Galerie d’Art Contemporain, Auvers-sur-Oise

Visite et exposition au jardin de la galerie d’art contemporain 6 et 7 juin Galerie d’Art Contemporain Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Déstockage massif

Du samedi 6 juin au dimanche 13 septembre

Vernissage le samedi 6 juin à partir de 18h

Six artistes mêlent leurs travaux pour proposer un panorama des créations de ces dernières décennies : Augusto Foldi, Ivana Gayitch, Fabien Hommet, Christophe Le François, Katerine Louineau et Isabelle Millet.

Au fil des années, les « traces » se sont accumulées dans nos ateliers : des études, de la documentation, des pièces que l’on souhaite conserver, des protocoles à réactiver, des séries stockées, d’autres à recycler ; l’ensemble forme la mémoire de recherches individuelles continues et parfois croisées.

Galerie d’Art Contemporain 5 rue du Montcel 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France

Déstockage massif

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