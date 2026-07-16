Visite et exposition au Non-Lieu, Ancinne usine Cavrois-Mahieu & Fils, Roubaix

Informations pratiques

Visite et exposition au Non-Lieu 19 et 20 septembre Ancinne usine Cavrois-Mahieu & Fils Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite en 1887, cette vaste filature de laine intègre progressivement les activités de teinturerie, de tissage et d’apprêts pour former un ensemble industriel complet. Les bâtiments d’origine sont aujourd’hui encore conservés.

Véritable plongée dans le patrimoine textile roubaisien, le site donne à voir l’organisation et le fonctionnement d’une usine du 19e siècle, autour de son cœur énergétique et de ses ateliers techniques. Aujourd’hui, ces espaces sont investis par l’association Le Non-Lieu, qui en fait un lieu de création et de transmission

– Visite libre et exposition Motifs ! De la rue au tissu, samedi de 14h à 23h et dimanche de 14h à 18h

– Visite guidée Il était une fois l’usine Cavrois-Mahieu, samedi et dimanche de 14h à 18h, départ toutes des 30 minutes

– Exposition et rencontre La sauvegarde du patrimoine industriel à l’heure de la privatisation urbaine, samedi et dimanche en continu

– Table ronde sur le thème du patrimoine en danger, samedi à 16h

Ancinne usine Cavrois-Mahieu & Fils 117 rue Montgolfier, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@non-lieu.fr »}]

Construite en 1887, cette vaste filature de laine intègre progressivement les activités de teinturerie, de tissage et d’apprêts pour former un ensemble industriel complet. Les bâtiments d’origine le…

© A. Loubry