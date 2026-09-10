Visite et exposition église de Sacy, eglise st Jean-baptiste de sacy, Vermenton

Informations pratiques

Visite et exposition église de Sacy 19 et 20 septembre eglise st Jean-baptiste de sacy Yonne

sans limite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des journées du patrimoine 2026 , l’église saint Jean-Baptiste de Sacy vous ouvre ses portes .Une visite libre accompagnée de panneaux vous faisant découvrir l’histoire et les secrets de cet édifice classé monument historique . vous pouvez aussi découvrir , dans le cadre du bicentenaire de la photographie , « souvenirs argentique » une présentation de matériel photo argentique ainsi qu’une exposition photo noir&blanc . une animation proposé par Pascal Gabard en complicité avec « chemins faisant »

eglise st Jean-baptiste de sacy 8970 vermenton Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté 610585219 http://http:/wwwjournéesdupatrimoine.fr Visite église classée monument historique et exposition matériel photos et exposition photos noir&blanc parking à proximité

A l’occasion des journées du patrimoine 2026 , l’église saint Jean-Baptiste de Sacy vous ouvre ses portes .Une visite libre accompagnée de panneaux vous faisant découvrir l’histoire et les secrets de…

©pascal gabard