Visite de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Vermenton
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Vermenton
Informations pratiques
Visite de l’église Notre-Dame Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Notre-Dame Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Erigée au XIIe siècle, elle a été classée Monument Historique en 1920 et son clocher en 1838. L’édifice fut achevé au XIIIe siècle (le clocher en 1158). Il mesure 44 mètres de longueur et 17 mètres de largeur. Le portail roman rappelle ceux de Vézelay et SaintLazare d’Avallon. L’époque romane a laissé sa marque au niveau du portail ouest et d’un très beau clocher qu’il convient de comparer avec la tour Saint-Jean de l’abbaye.
Les sarcophages découverts au XVIIIe siècle prouvent la présence d’un ancien cimetière datant de l’époque mérovingienne ou carolingienne.
Église Notre-Dame 4 Rue de l’Église, 89270 Vermenton, France Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386815001
Eglise Notre-Dame
©mairie de Vermenton
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