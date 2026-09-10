la photographie et Vermenton, plus de 130 ans d’histoire, Moulin des Îles, Vermenton
samedi 19 septembre 2026 · Moulin des Îles · Vermenton
Informations pratiques
la photographie et Vermenton, plus de 130 ans d’histoire Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Moulin des Îles Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition photos tirée de la collection de la maison Suffise, elle dépassait largement le canton. Les habitants faisaient appel à Henri Sufize pour immortaliser chaque événement marquant de leur vie, de la naissance au mariage, en passant par les anniversaires et les fêtes de village. Les photos de la Maison Sufize étaient reconnaissables grâce au cachet apposé à l’arrière ou à l’avant, une précaution pour éviter les copies. Henri avait un œil de reporter, couvrant des événements importants et photographiant des accidents de la route, des pêcheurs, des chasseurs, et même les traditions locales.
accompagnés de collections privées locales et agrémenté de quelques matériels centenaires.
Moulin des Îles Rue des Grands Moulins 89270 Vermenton Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Exposition photos tirée de la collection de la maison Suffise, elle dépassait largement le canton. Les habitants faisaient appel à Henri Sufize pour immortaliser chaque événement marquant de leur de …
©inconnu
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