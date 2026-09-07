Visite et initiation à la danse à La Maison Rouge : Maison des Arts, La Maison Rouge : Maison des Arts, Fort-de-France

Informations pratiques

Visite et initiation à la danse à La Maison Rouge : Maison des Arts Samedi 19 septembre, 09h00 La Maison Rouge : Maison des Arts Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Au programme de cette journée :

– Visite guidée et découverte de La Maison Rouge, son histoire, son architecture, et l’histoire des Terres Sainville.

– Initiation à la danse pour les enfants de 4 à 16 ans

– Rencontre avec notre équipe pédagogique

– Rencontre avec notre équipe chargée de médiation

La Maison Rouge : Maison des Arts 1 rue Amédée Knight Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596 71 45 96 http://lamaisonrouge.art La Maison Rouge : Maison des Arts est une association loi 1901 créée en juillet 2011 dans le but d’organiser des projets culturels et éducatifs au sein des quartiers de Fort-de-France et en particulier les Terres Sainville. Lieu culturel dédié à la danse, elle a pour vocation d’être un espace exigeant et ouvert pour découvrir les pratiques de la danse contemporaine en Martinique. Transports à proximité, place de parking dans l’avenue Abbé Lavigne perpendiculaire à la rue Amédée Knight

Au programme de cette journée :

©La Maison Rouge : Maison des Arts