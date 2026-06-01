Visite et rencontre artistique. Une histoire de la Friche au cœur des luttes sociales, Friche la Belle de Mai, Marseille

Visite et rencontre artistique. Une histoire de la Friche au cœur des luttes sociales 19 et 20 septembre Friche la Belle de Mai Bouches-du-Rhône

Jauge : 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

CHRONIQUES – Résistances. Une histoire de la Friche au cœur des luttes sociales

Du 23 octobre 2026 au 17 janvier 2027 aura lieu la cinquième édition de la Biennale des Imaginaires Numériques avec pour thème principal “Résistances”.

En avant première, CHRONIQUES vous propose alors de découvrir les espaces d’exposition et la programmation de la Biennale. Au travers des traces toujours visibles du passé industriel de la Friche la Belle de Mai, mais aussi des revendications plus récentes, la visite donnera à entendre les histoires des luttes sociales qui ont marqué les lieux.

Dans ce cadre, rencontrez également l’artiste Olivier Bémer qui présentera son nouveau projet, Do not Feed the Troll, une œuvre en cours de création et qui sera montrée pour la première fois à la Friche pendant la Biennale. Il nous parlera notamment de la perruque : cette pratique ouvrière qui consiste à détourner les outils de production et le temps de travail à son profit (et non celui de l’entreprise).

Depuis l’intérieur de cette ancienne usine de tabacs, nous verrons ensemble plusieurs stratégies de résistances et de lutte, – des plus radicales comme la grève aux plus inoffensives comme la perruque –, imaginées par les travailleur·euses pour améliorer leur quotidien et aspirer à une vie meilleure.

Les 19 et 20 septembre à 10h30 et 14h00

Médiation : Ilona Carmona

Durée : 1h30

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille, France Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33495049595 http://www.lafriche.org https://www.facebook.com/friche.labelledemai/ [{« type »: « email », « value »: « publics@chroniques.org »}, {« owner »: {« uid »: 22545419, « type »: « user »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: « ru00e9servation obligatoire u00e0 publics@chroniques.org », « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 89 », « bookingContact »: « publics@chroniques.org », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789806600000, « id »: 1}, {« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 2}, {« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 3}, {« quantity »: « 14 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789905600000, « id »: 4}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] [{« link »: « https://chroniques-biennale.org/ »}] Au XIXe siècle, la Manufacture des Tabacs de la Belle de Mai est le siège de l’une des plus importantes fabriques de France. En 1860, l’établissement, à cette époque située rue Sainte près du Vieux-Port, est le premier employeur de la ville et la deuxième manufacture de France, derrière Paris.

Cette ancienne manufacture de tabac a été reconvertie en lieu culturel depuis 1992. Tiers-lieu de création et d’innovation, la Friche rassemble, dans un lieu unique et réinventé : transformation urbaine, redirection écologique, création artistique, lien au territoire et coopération active dans le sens de l’intérêt général. Bus 49 et 52, arrêt Belle de Mai la Friche. Tramway T2, arrêt Longchamp. Métro L1 et L2, station Saint-Charles Gyptis. Bus 31, 32 et 32b, arrêt place Caffo. Bus 33 et 34, arrêt Belle de mai Loubon.

CHRONIQUES – Résistances. Une histoire de la Friche au cœur des luttes sociales

©Esther Carraz Meier