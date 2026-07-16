Visite et spectacle « Dimanche enchanté », Le Camion, Roubaix

Informations pratiques

Visite et spectacle « Dimanche enchanté » Dimanche 20 septembre, 15h00 Le Camion Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Créée en 1994 par des plasticiens et des travailleurs sociaux, l’association Le Camion promeut la pratique des arts plastiques auprès d’un public intergénérationnel. Installé dans une ancienne école municipale de garçons au cœur du quartier de l’Alma, Le Camion favorise l’expression personnelle, la créativité et la participation des habitants, notamment ceux en situation d’exclusion.

2 activités sont proposées

– Visite libre de l’exposition, des ateliers et du jardin

– Spectacle « Dimanche Enchanté », spectacle en Picard de la Compagnie du Reste Ici à 16h

Le Camion 17 rue Archimède, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Créée en 1994 par des plasticiens et des travailleurs sociaux, l’association Le Camion promeut la pratique des arts plastiques auprès d’un public intergénérationnel.

©Ville de Roubaix