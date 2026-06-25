Visite exceptionnelle à Nuits-Saint-Georges le Château Gris Eglise Saint-Symphorien Nuits-Saint-Georges
Visite exceptionnelle à Nuits-Saint-Georges le Château Gris Eglise Saint-Symphorien Nuits-Saint-Georges jeudi 16 juillet 2026.
Nuits-Saint-Georges
Visite exceptionnelle à Nuits-Saint-Georges le Château Gris
Eglise Saint-Symphorien 7 rue de l’Egalité Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16
NOUVEAUTE 2026
L’Office de Tourisme vous invite à plonger dans l’histoire vigneronne d’une commune emblématique de la Côte de Nuits !
Rendez-vous les samedi 13 juin, mercredi 12 août et samedi 12 septembre, pour partir en immersion dans l’histoire de Nuits-Saint-Georges, vue sous le spectre vigneron.
Au départ de l’église Saint-Symphorien, laissez-vous guider par Véronique à travers les ruelles historiques de la ville et découvrez l’âme vigneronne qui a façonné son identité.
Au programme découverte des Climats de Bourgogne Patrimoine mondial, secrets de l’appellation, architecture traditionnelle, anciennes maisons de vignerons et folies bourguignonnes…
Ne manquez pas cette expérience inédite proposée par l’Office de Tourisme !
Tarif unique 9 € / personne
Départ à 9h30 / durée environ 2h.
Réservation obligatoire. .
Eglise Saint-Symphorien 7 rue de l’Egalité Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com
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L’événement Visite exceptionnelle à Nuits-Saint-Georges le Château Gris Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*
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