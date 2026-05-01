Juigné-sur-Sarthe

Visite Exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame du Nid

La Chapelle Notre Dame du NId Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite Exceptionnelle !

Visite exceptionnelle (site fermé) commentée de la Chapelle avec accueil par la propriétaire Agnès Dubois-Chauvet (pianiste renommée habitant St Malo) petite fille du sculpteur Raymond Dubois

– cette visite sera complétée par d’autres sites où l’on verra des oeuvres de R Dubois (cimetière de Solesmes)

Possibilité de départ du parking du Forum à Noyen pour un covoiturage. .

La Chapelle Notre Dame du NId Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire noyenpatrimoine@gmail.com

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English :

An exceptional visit!

L’événement Visite Exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame du Nid Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Sarthe