Visite Exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame du Nid Juigné-sur-Sarthe
Visite Exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame du Nid Juigné-sur-Sarthe samedi 30 mai 2026.
Juigné-sur-Sarthe
Visite Exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame du Nid
La Chapelle Notre Dame du NId Juigné-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Visite Exceptionnelle !
Visite exceptionnelle (site fermé) commentée de la Chapelle avec accueil par la propriétaire Agnès Dubois-Chauvet (pianiste renommée habitant St Malo) petite fille du sculpteur Raymond Dubois
– cette visite sera complétée par d’autres sites où l’on verra des oeuvres de R Dubois (cimetière de Solesmes)
Possibilité de départ du parking du Forum à Noyen pour un covoiturage. .
La Chapelle Notre Dame du NId Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire noyenpatrimoine@gmail.com
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English :
An exceptional visit!
L’événement Visite Exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame du Nid Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Sarthe
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