Visite exceptionnelle de la Digue du Large, Départ du bateau Vieux-Port, Marseille

Informations pratiques

Visite exceptionnelle de la Digue du Large 19 et 20 septembre Départ du bateau Vieux-Port Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Découverte commentée de l’histoire du port de Marseille à bord d’un bateau, au départ du Vieux-Port, avec une escale sur la Digue du Large. La Digue est exceptionnellement rendue accessible grâce au Grand Port Maritime de Marseille, le temps d’une déambulation libre. Point de vue insolite, c’est l’occasion rêvée d’admirer la ville !

RDV à 10h au départ du bateau sur le Vieux-Port (précision au moment de la réservation)

M1: Vieux-Port

Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Handicap moteur

Départ du bateau Vieux-Port 4 quai du port 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

### Découverte commentée de l’histoire du port de Marseille à bord d’un bateau, au départ du Vieux-Port, avec une escale sur la Digue du Large. La Digue est exceptionnellement rendue accessible grâce…

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