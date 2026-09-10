Visite exceptionnelle de la mairie de Fleury-les-Aubrais à l’occasion de ses 100 ans, Mairie Fleury-les-Aubrais, Fleury-les-Aubrais

Informations pratiques

Visite exceptionnelle de la mairie de Fleury-les-Aubrais à l’occasion de ses 100 ans Samedi 19 septembre, 10h30, 11h00, 11h30 Mairie Fleury-les-Aubrais Loiret

Inscription préalable auprès de l’accueil de la mairie (02.38.71.93.93), aux horaires habituels d’ouverture. Les visites sont organisées en petits groupes d’environ 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du 100e anniversaire de la mairie de Fleury-les-Aubrais, une visite exceptionnelle du bâtiment est proposée au public le samedi 19 septembre 2026.

Accompagnés par l’adjoint à la Culture, les visiteurs pourront découvrir les espaces emblématiques de la mairie, notamment le bureau de la maire et la salle du conseil municipal, et en apprendre davantage sur l’histoire de cet édifice et son évolution au fil du temps.

Dans la salle du conseil municipal, trois panneaux consacrés à l’histoire de la mairie, réalisés par l’association Mémoires Fleuryssoises, compléteront la visite. Des photographies de Fleury-les-Aubrais proposées par le CJF Audiophoto seront également présentées.

Trois créneaux de visite sont proposés : 10h30, 11h et 11h30.

Réservations : https://www.fleurylesaubrais.fr/actualite/visite-guidee-de-la-mairie/

Mairie Fleury-les-Aubrais Place de la République 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 06 76 30 31 29 https://www.facebook.com/memoires.fleuryssoises/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.fleurylesaubrais.fr/actualite/visite-guidee-de-la-mairie/ »}] [{« link »: « https://www.fleurylesaubrais.fr/actualite/visite-guidee-de-la-mairie/ »}] L’habitat de Fleury-les-Aubrais, de la mairie à l’école Jules en passant par la rue Pasteur. mairie de Fleury-les-Aubrais – place de la République 45400

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du 100e anniversaire de la mairie de Fleury-les-Aubrais, une visite exceptionnelle du bâtiment est proposée au public le samedi 19 septembre à …

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