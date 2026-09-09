Visite exceptionnelle de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Marseille

Informations pratiques

Visite exceptionnelle de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Bouches-du-Rhône

RDV : Hôtel de Ville, Quai du Port, 13002 Marseille

M1 Vieux-Port

Vélo : Hôtel de Ville

Dernière admission 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites du pavillon de l’Hôtel de Ville (salle Bailli de Suffren, salle des Mariages rénovées, bureaux de M. le Maire et de Mme la Première Adjoints) et de l’Espace Villeneuve-Bargemon, bel exemple d’architecture du XXIe siècle.

Hôtel de Ville Quai du Port 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

### Visites du pavillon de l’Hôtel de Ville (salle Bailli de Suffren, salle des Mariages rénovées, bureaux de M. le Maire et de Mme la Première Adjoints) et de l’Espace Villeneuve-Bargemon, bel du…

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