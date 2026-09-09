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Visite exceptionnelle de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Marseille

Visite exceptionnelle de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Quai du Port 13002 Marseille
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
RDV : Hôtel de Ville, Quai du Port, 13002 Marseille M1 Vieux-Port Vélo : Hôtel de Ville Dernière admission 16h30

Visite exceptionnelle de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Bouches-du-Rhône

RDV : Hôtel de Ville, Quai du Port, 13002 Marseille
M1 Vieux-Port
Vélo : Hôtel de Ville
Dernière admission 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites du pavillon de l’Hôtel de Ville (salle Bailli de Suffren, salle des Mariages rénovées, bureaux de M. le Maire et de Mme la Première Adjoints) et de l’Espace Villeneuve-Bargemon, bel exemple d’architecture du XXIe siècle.

Hôtel de Ville Quai du Port 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
### Visites du pavillon de l’Hôtel de Ville (salle Bailli de Suffren, salle des Mariages rénovées, bureaux de M. le Maire et de Mme la Première Adjoints) et de l’Espace Villeneuve-Bargemon, bel du…

©OTLCM

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