Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage, Campus Ermitage, Agen

Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Campus Ermitage Lot-et-Garonne

Gratuit. Limité à 35 personnes par rotation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite des grottes troglodytiques, refuges des premiers chrétiens puis des ermites d’Agen.

Découvrez également l’église édifiée sur ce site au XIXe siècle, ainsi que son clocher, accessible lors de la visite.

Depuis le sommet, profitez d’une vue imprenable sur la ville d’Agen et ses monuments.

Campus Ermitage 304 avenue Joseph Amouroux, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553473609 Avec ses grottes, son clocher et ses bâtiments faisant corps avec le rocher, l’Ermitage et son coteau font partie du paysage d’Agen. L’architecture intérieure originale du lycée rappelle que l’histoire du lieu est mêlée depuis les premiers siècles à celle de la ville.

A la suite de sainte Foy et de saint Caprais, ermites, moines, pèlerins et promeneurs ont toujours trouvé à cet endroit refuge, ressourcement spirituel et beauté. parking sur la voirie, au dessus du site

Visite des grottes troglodytiques, refuges des premiers chrétiens puis des ermites d’Agen.

© Jean-Luc Moreno