Visite expert – « We will survive », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
samedi 12 décembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Visite expert – « We will survive » Samedi 12 décembre, 15h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Entrée du musée + 5€. Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00
Au cœur du mouvement prepper, les designers donne forme aux objets, aux infrastructures et aux systèmes conçus pour anticiper les crises et assurer la survie des individus. Ils s’emparent des contraintes les plus extrêmes pour proposer des solutions concrètes. En compagnie d’Etienne Tornier, visitez l’exposition à travers leur regard.
Plus d’infos sur l’exposition
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/visite-expert-we-will-survive »}] [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/we-will-survive »}]
En présence d’Etienne Tornier, directeur adjoint du MADD. exposition visite
MADD Bordeaux – L. Gauthier
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