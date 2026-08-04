Visite exploration de l’Eglise souterraine Saint-Jean Eglise Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne
mardi 18 août 2026 · Eglise Saint-Jean · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Visite exploration de l’Eglise souterraine Saint-Jean
Eglise Saint-Jean 18 rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 14:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Visite exploration de l’Eglise souterraine Saint-Jean, située à Aubeterre-sur-Dronne dans l’un des plus beaux villages de France.
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Eglise Saint-Jean 18 rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 65 06 eglisemonolithe.aubeterre-sur-dronne@orange.fr
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English : Exploratory Tour of the Saint-Jean Underground Church
Exploratory tour of the Saint-Jean Underground Church, located in Aubeterre-sur-Dronne, one of the most beautiful villages in France.
L’événement Visite exploration de l’Eglise souterraine Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente
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