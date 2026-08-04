Visite exploration de l’Eglise souterraine Saint-Jean Eglise Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne

Informations pratiques

Aubeterre-sur-Dronne

Visite exploration de l’Eglise souterraine Saint-Jean

Eglise Saint-Jean 18 rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 14:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Visite exploration de l’Eglise souterraine Saint-Jean, située à Aubeterre-sur-Dronne dans l’un des plus beaux villages de France.

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Eglise Saint-Jean 18 rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 65 06 eglisemonolithe.aubeterre-sur-dronne@orange.fr

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English : Exploratory Tour of the Saint-Jean Underground Church

Exploratory tour of the Saint-Jean Underground Church, located in Aubeterre-sur-Dronne, one of the most beautiful villages in France.

L’événement Visite exploration de l’Eglise souterraine Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente