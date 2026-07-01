Sortie nature Soirée Chauve-souris La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne

samedi 25 juillet 2026 · La Lisière Librairie du Dehors · Aubeterre-sur-Dronne

Informations pratiques

Aubeterre-sur-Dronne

Sortie nature Soirée Chauve-souris

La Lisière Librairie du Dehors 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Soirée Chauves-souris en compagnie du libraire naturaliste !

.

La Lisière Librairie du Dehors 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Soirée Chauve-souris

Bats evening with the naturalist bookseller!

L’événement Sortie nature Soirée Chauve-souris Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente