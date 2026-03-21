Visite familiale de l’exposition « De la pierre à la planche. L’imprimeur-lithographe Engelmann et le livre illustré », Bibliothèque, Mulhouse

Informations pratiques

Visite familiale de l’exposition « De la pierre à la planche. L’imprimeur-lithographe Engelmann et le livre illustré » Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

En famille, venez découvrir, sur un mode ludique, l’incroyable production du mulhousien Godefroy Engelmann (1788-1839) et de ses successeurs pour illustrer des livres de toutes sortes : voyages pittoresques (et pour certains exotiques !), histoire naturelle, médecine, œuvres littéraires (en particulier les Fables de la Fontaine), presse illustrée et autres curiosités.

Bibliothèque 19 Grand rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776717 http://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse/ [{« type »: « phone », « value »: « 0369776717 »}, {« type »: « email », « value »: « contact-bibliotheques@mulhouse.fr »}]

En famille, venez découvrir sur un mode ludique l’incroyable production du Mulhousien Godefroy Engelmann (1788-1839) et de ses successeurs pour illustrer des livres de toutes sortes : voyages (et !),…

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